На телеканале «Арктик-ТВ» с 17 часов техническая профилактика

На телеканале «Арктик-ТВ» сегодня с 17.00 будет проводится техническая профилактика. Поэтому не выйдут в эфир вечерние программы, в том числе и выпуск новостей.

Такое решение было принято после того, как четыре наших сотрудника, которые работали в выходные дни на международном шахматном турнире в минувшие выходные, попали под карантинные требования по COVID-19. Во время этого мероприятия были взяты пробы крови у гражданина Ирландии, которые показали предварительный диагноз наличия коронавируса. Официально диагноз пока не подтверждён.

По санитарным требованиям, все, кто присутствовал на турнире, должны быть обследованы. В настоящее время, пока нет официального сообщения, подтверждающего наличия опасного заболевания у иностранного гостя, операторы и журналисты находятся дома.

Отметим, что турнир с участием иностранных гостей ни для кого не был сюрпризом. Организаторы турнира заранее уведомляли органы власти, правоохранителей и Роспотребнадзор. Также сообщалось, что иностранцы прибыли в Мурманск до введения ограничений и на дату 12 марта находились в гостинице.

Мы за коллег переживаем, но не унываем. Проводим санобработку помещений и оборудования, моем постоянно руки. Дезинфицирующие средства купили без проблем, а медицинские маски достать нам не удалось.

Надеемся, что совсем скоро выйдем в эфир! Будем держать земляков в курсе событий.