На телеканале «ОТР» стартовал показ многосерийного документального сериала «Северный морской путь»

Он состоялся сегодня в 17.00. В дальнейшем порядок просмотра сериала будет такой: по воскресеньям в 17.00 – премьера очередной серии многосерийного документального сериала «Северный морской путь», снятого журналистами телеканала «ОТР», а по понедельникам в 19.00 в программе «Отражение состоится обсуждение темы с экспертами.

Каждое воскресенье на протяжении нескольких месяцев будут выходить фильмы, посвящённые ледоколам и учёным, исследующим Арктический регион, добыче полезных ископаемых и транспортировке грузов, коренным народам севера и небольшим городам, которые начинают активно развиваться. Герои сериала - капитаны судов, научные специалисты, работники портов и шахтёры.

Как сообщает otr-online.ru, съёмки фильмов проходили на бортах трёх поколений отечественных атомных ледоколов — от самого старого «Ямала» до новейшей «Сибири». В одном из фильмов цикла зрители увидят единственную в мире плавучую атомную станцию в Певеке, которая разработана для обеспечения электроэнергией промышленных проектов, которых с каждым годом становится всё больше и больше. В другом фильме расскажут о первой ледостойкой плавучей платформе, которая помогает учёным в изучении Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса.

Зрители увидят фильмы, посвящённые ледоколам, учёным, изучающим Северный Ледовитый океан, добыче полезных ископаемых, транспортировке грузов, небольшим городам, которые начинают быстро расти, коренным местным народностям. В рамках цикла – и фильмы об истории освоения Арктики и создания Северного морского пути. Об этом расскажут капитаны ледоколов и грузовых кораблей, работники портов, учёные, шахтёры.

Одна из серий будет посвящена деятельности Арктического и антарктического научно-исследовательского института и работе ЛСП «Северный полюс».

Фото: https://otr-online.ru/programmy/severnyy-morskoy-put/