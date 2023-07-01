На территории Беломорской военно-морской базы стартовал чемпионат Северного флота по гребно-парусному спорту

На территории Беломорской военно-морской базы вчера стартовал чемпионат Северного флота по гребно-парусному двоеборью и гребле на шлюпках.

Торжественное открытие чемпионата состоялось в городе Северодвинске Архангельской области на набережной Александра Зрячева. В рамках церемонии прошёл парад участников соревнований, состоялось выступление оркестра Беломорской военно-морской базы, и других творческих коллективов.

Для зрителей и болельщиков организована выставка вооружения и спасательного оборудования Беломорской военно-морской базы.

В соревнованиях принимают участие 12 команд из основных объединений, соединений и отдельных воинских частей Северного флота.

Чемпионат начался с состязания по гребле на шлюпках. Всего будет проведено две гонки на дистанциях в 1000 и 2000 метров с разворотом.

После соревнований по гребле состоится гребно-парусное двоеборье, которое включает в себя шлюпочную гонку на вёслах и под парусом.

Соревнования посвящаются памяти капитана первого ранга мастера спорта СССР по гребле на шлюпках Николая Козореза и проходят на акватории Белого моря.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, соревнования по гребно-парусному спорту проводятся на Северном флоте регулярно. Их история берёт свое начало в далёком 1935 году, когда североморцы совершили шлюпочный переход из Мурманска в Ленинград. Первая крейсерская гонка из главной базы флота Полярного в пункт базирования надводных кораблей Ваенга, ныне – Североморск, состоялась уже после Великой Отечественной войны - в 1947 году.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12471785@egNews