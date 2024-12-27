На территории Детской художественной школы Мурманска прошёл мастер-класс по ледяной скульптуре для педагогов

Наставниками коллег в этом деле стали известные художники, преподаватели ДХШ – Дмитрий Новицкий и Вероника Вологжанникова. Они поделились с коллегами техническими аспектами работы со льдом.

Некоторые из сотрудников школы впервые взялись за создание художественных композиций из необычного материала.

В результате, за один вечер у ёлки, расположенной на территории учреждения, появились сверкающие ледяные белочка, зайчик, птички и грибок.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29132&page=1