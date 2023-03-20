На территории ФГУП «Атомфлот» пройдут учения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, на ближайшие дни запланировано проведение межведомственного опытно-исследовательского учения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне РФ «Безопасная Арктика — 2023» под руководством МЧС России.

В рамках подготовки и проведения учения на территории ФГУП «Атомфлот» г. Мурманск планируются следующие мероприятия: 21 и 28 марта комплексные тренировки по подготовке к учению; 30 марта генеральная репетиция действий сил и средств; 6 апреля демонстрация практических действий сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС Мурманской области по ликвидации пожара и последующей чрезвычайной ситуации, связанной с выбросом в атмосферу радиоактивных частиц, на ледоколе «50 лет Победы».

При проведении указанных мероприятий одним из практических элементов является имитация задымления с использованием дымовых шашек УДШ с общим временем действия до 15 минут и площадью задымления 150×150 метров.