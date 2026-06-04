На территории гимназии № 6 появится спортивная площадка

Строительные работы в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» стартовали в мае 2026 года, завершить их планируется в августе 2026 года. На данный момент специалисты занимаются планировкой участка, прокладкой кабелей и установкой бордюрного камня.

Будущая площадка станет многофункциональным спортивным пространством. Здесь появится зона для игры в командные виды спорта — футбол, баскетбол и волейбол. Для зрителей оборудуют трибуну на 25 мест. Кроме того, на площадке установят спортивный комплекс: три турника, две скамьи для упражнений на пресс, кольца, канат, шведскую стенку, а также уличные тренажёры — трёхуровневый «рукоход», тренажёр для жима ногами и жима от груди.

За последние несколько лет в гимназии №6 в рамках проектов «Арктическая школа» и «Горняк будущего» отремонтировали кабинеты физики и математики, обновили фасад здания и заменили все оконные блоки.

Как сообщает администрация города Мурманска, кроме того, спортивные площадки этим летом появятся на территориях СОШ №23, СОШ №49 и Мурманского политехнического лицея.

Эти преобразования — часть масштабной программы по модернизации учебных заведений, которая охватывает учреждения от детских садов до университетов. Так, в 2026 году в рамках народной программы «Единой России» «На Севере — жить!» планируется обновить более 700 пространств в 109 образовательных организациях. На реализацию этих планов направят свыше 3,4 миллиарда рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32569&page=1