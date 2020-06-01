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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.20 14:30

На территории гп. Кола Кольского района введён режим «Чрезвычайная ситуация»

Сегодня  глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл онлайн заседание оперативного штаба Кольского района по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Большое внимание в ходе совещания было уделено возникновению чрезвычайных ситуаций в Кольском районе в связи с паводком и повышением до критических отметок уровня воды в ручьях и реках Кола и Лотта. Сложная ситуация сохраняется в Кильдинстрое, Междуречье, Молочном и Мурмашах.

В Кильдинстрое из-за поднятия уровня воды в реке Кола подтопляется второстепенная дорога. В Мурмашах на ул. Мира ситуация нормализовалась. Спал уровень воды в Кротовом ручье. Однако мост, который соединяет улицы Мира и Тягунова, пока будет закрыт для проезда. Требуется инструментальная экспертиза моста, специалистам предстоит обследовать строение и дать заключение, не просел ли грунт, и не представляет ли объект опасности для автолюбителей и пешеходов. Пока местные власти занимаются организацией работ по укреплению обочины дороги.

С 10 часов  31 мая закрыт проезд по а/д «Кола-Лотта» от 131 км (КПП) до 229 км (граница) в связи с весенним паводком. Река Лотта вышла из своего русла. На территории г.п. Кола Кольского района введён режим «Чрезвычайная ситуация» в связи со сдвижкой блока опоры №1 металлического ж/д моста на перегоне ж/д ст. Кола - ж/д ст. Выходной (1436км 1 перегон).

Специалисты постоянно контролируют ситуацию на помётохранилищах бывших птицефабрик, расположенных на территории Молочного. Сейчас уровень паводковых вод снижается, ситуация стабильная.

Контролируется и качество питьевой воды в реке Лавна. Пока в Минькино осуществляется подвоз питьевой воды. В Белокаменке ситуация стабилизировалась, вода из скважины стала чище. Если в ближайшие три дня пробы будут хорошими, ею можно будет пользоваться для приготовления пищи.

Затем по традиции Александр Лихолат озвучил статистику заболеваемости CoViD-19.  Из аэропорта Мурманск чартерными рейсами отправляются по домам сотрудники подрядных организаций, работавшие на стройплощадке «НОВАТЭК». Их контакты с другими пассажирами таким образом исключаются.

По сообщению главврача Кольской ЦРБ общая обстановка в учреждении стабильная, пациентов в тяжёлом состоянии нет. На лечении в отделении для больных с CoViD-19 и пневмонией находятся 58 человек. Ещё 22 человека – в инфекционном отделении. Около 20 процентов мест есть ещё в резерве. Новый компьютерный томограф заработает 10-15 июня после необходимой наладки.

Обсудили на совещании и возможное введение системы электронных пропусков через КПП в Мишуково, Ура-Губе и Териберке для предприятий и учреждений. Для физлиц будут действовать прежние правила.

С 12 мая по решению правительства Мурманской области снят режим самоизоляции, кроме людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. При этом по всей области введён масочный режим. Ношение маски обязательно при нахождении в общественных местах, магазинах, аптеках, в транспорте и такси. По поручению заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко в Кольском районе за прошедшую неделю проведено семь рейдов, в ходе которых 14 сотрудников администрации Кольского района проверяли соблюдение правил поведения в общественных местах, вели разъяснительную работу с гражданами и раздавали одноразовые медицинские маски.

В регионе также разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе. Такие площадки в Кольском районе подлежат обязательной дезинфекции, как и другие общественные места, в том числе и подъезды жилых домов.

С 1 июня детские сады Кольского района перешли на летний режим работы. На 5 сократилось количество групп, их теперь открыто 50. Посещают детские сады 538 детей.

В нынешних непростых условиях большое внимание уделяется наведению порядка в населённых пунктах. Организовано 40 рабочих мест по выполнению общественных работ.

В прошлые выходные субботник был организован в Причальном, где чистили сухостой и убирали мусор. Александр Лихолат обратил особое внимание на ликвидацию несанкционированных свалок по всему району с требованием отнестись к этому делу добросовестно и составить план работ, в который внести все свалки. Между Колой и Молочным, где располагается заброшенный завод, нужно перекрыть доступ на территорию, а затем убрать весь мусор. Обратили внимание и на необходимость наведения порядка на ул. Заречной в п. Молочный.

 

 

 

Комментарии

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