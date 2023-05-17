На территории Кольского ветропарка состоится «ЭЛ5-Энерго Трейл»

15 июля на территории Кольского ветропарка – самой мощной в мире ветроэлектростанции, расположенной за Полярным кругом, состоится «ЭЛ5-Энерго Трейл». Впервые спортивное событие подобного масштаба пройдёт полностью в Заполярье, так как даже стартово-финишный городок, где будут начинать и заканчивать свой путь спортсмены и любители бега, находится на 68-м градусе широты (координаты 68°50'37.8"N 34°48'31.1"E).

Для желающих принять участие в мероприятии доступны 5 взрослых дистанций на 3, 8, 20 и 50 км, в том числе командная эстафета 7 по 7 км, а также детский забег. Все вырученные средства пойдут благотворительным фондам Мурманской области, причём при покупке слота участники сами могут определить, кому они хотят оказать поддержку.

Организатором мероприятия выступила российская энергетическая компания «ЭЛ5-Энерго», оператор Кольской ВЭС, а один из забегов – эстафета «Духи тундры» – пройдёт при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках 25-летия спортивного клуба компании.

Невероятные пейзажи и инопланетная атмосфера ветропарка – это уникальное, но не единственное развлечение, доступное участникам забегов и их болельщикам – на территории стартово-финишного городка будут организованы зона экспо, лекторий, познавательные квесты и детский клуб, а также зоны питания.

Бережное отношение к окружающему миру, которое заложено в ДНК компании «ЭЛ5-Энерго», развивающей «зелёную» генерацию в России, распространено и на проводимые ею мероприятия. Будет организован раздельный сбор мусора, бегуны получат в стартовых пакетах силиконовые многоразовые стаканчики, которые позволят сэкономить несколько десятков килограмм пластика, который образуется на забегах с использованием одноразовой посуды. Все треки проложены исключительно по уже имеющимся на ветропарке дорогам и освоенным площадям для минимизации воздействия на уникальную северную тундру.

Для участников мероприятия будет организована небольшая парковка на территории ветропарка, но для сохранения экологии и окружающей среды дополнительно будет курсировать трансфер от гостиницы «AZIMUT» до ветропарка и обратно.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте, там же можно зарегистрироваться на забег и трансфер.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Кольская ветроэлектростанция — самая мощная в мире ВЭС, расположенная за полярным кругом. Ветропарк мощностью 201 МВт оснащён 57 современными турбинами, расположенными на территории общей площадью 257 га. Энергия ветра — одна из самых «зелёных» на планете. Работа ветропарка позволяет обеспечить потребителей электричеством и избежать при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

Фото: https://gov-murman.ru