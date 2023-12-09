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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.23 15:00

На территории Кольского Заполярья проверено состояние более 1150 геодезических пунктов

Обследование пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сети на территории Мурманской области осуществляет региональный Росреестр. Как сообщили в ведомстве, в 2023 году было обследовано 153 геодезических пункта, что превысило плановый показатель на 7%. В числе обследованных 23 пункта государственной геодезической сети, 2 пункта государственной гравиметрической сети и 128 пунктов государственной нивелирной сети.

«В результате выполненных работ было определено текущее состояние геодезических сетей: сохранность наружного оформления знаков, наличие охранных табличек, пригодность пунктов для выполнения спутниковых наблюдений, определение координат в местной системе координат с использованием GPS оборудования. Полученная информация направлена в Федеральный фонд пространственных данных ППК «Роскадастр», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В рамках кампании «Сохраним геодезические пункты вместе» к полевому обследованию состояния пунктов привлекались и специалисты горнодобывающих предприятий региона, а также ряд организаций, осуществляющих геодезическую деятельность на территории Мурманской области. В работах приняли участие АО «Кольская горно-металлургическая компания», АО «Олкон», Кировский филиал АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», ООО «Кола-НЕРУД», ООО «Мурманское землеустроительное предприятие», ООО «ГЕО».

Главный маркшейдер Кировского филиала АО «Апатит» Руслан Николаев отметил: «Горно-добывающим предприятиям крайне важно знать состояние государственных геодезических сетей, как на территории предприятий, так и на прилегающей местности. Конечно, в нашем распоряжении есть каталоги пунктов, но очень важно провести мониторинг и иметь актуальную картину, сопоставленную с данными Федерального фонда пространственных данных. Не секрет, что есть пункты, уничтоженные много лет назад, а в фонде они до сих пор числятся действующими, поэтому мы заинтересованы в проводимой работе, чтобы привести базы данных к одному знаменателю».

«Обеспечивать сохранность геодезических пунктов одна из главнейших наших задач. За последние годы совместными усилиями на территории Мурманской области было обследовано состояние более 1150 геодезических пунктов. Это пункты, наиболее востребованные геодезистами, маркшейдерами, геологами и кадастровыми инженерами для обеспечения горных работ, проведения изысканий, кадастровых и землеустроительных работ», - сказала Анна Бойко.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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