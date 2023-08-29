На территории культурного хаба «Контейнер-холл» открылся первый всесезонный уличный кинотеатр под открытым небом

Первой кинолентой, показанной накануне, стала знаменитая картина Георгия Данелии «Путь к причалу». Гостей сеанса угощали попкорном, зефиром и лимонадами.

«Это первый такого рода кинотеатр в Мурманской области, который будет работать круглый год, мы уверенны, что он будет востребован. Сейчас с коллегами прорабатываем афишу и расписание кинопоказов. Всех любителей кинематографа ждём в гости в «Контейнер-холл», - отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

С приобретением современного оборудования помог АО «Мурманский морской торговый порт» - постоянный партнёр «Контейнер-холла».

Кроме того, также при поддержке ведущего стивидорного предприятия в самом «Контейнер-холле» открылась новая мультимедийная выставка «Залив и берег», которая рассказывает о красоте береговой линии и раскрывает экологическую тематику. В составе экспозиции картины, выполненные в традиционных техниках, объединяются с современными экологическими иллюстрациями, а дополняют выставку уникальные интерактивные арт-проекты.

«Контейнер-холл» - само по себе уникальное для нашего города место. Ему под стать открывшаяся выставка, которая объединяет море и землю, современные технологии и традиции, экологию и искусство. Новое современное мультимедийное оборудование, приобретенное с помощью Мурманского морского торгового порта и Национальной транспортной компании, будет работать в интересах всех мурманчан, кто открыт новым творческим идеям и готов идти в ногу со временем», - сказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Миронова.

Выставка доступна в часы работы «Контейнер-холла». С афишей всех мероприятий и расписанием будущих кинопоказов можно ознакомиться в социальных сетях регионального Министерства градостроительства и благоустройства и «Контейнер-холла».

Фото: https://gov-murman.ru