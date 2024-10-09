На территории Курской области за сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено две контратаки противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении населённого пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Министерство обороны Российской Федерации 8 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено две контратаки противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении населённого пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Дарьино, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Бунякино, Катериновка, Макеевка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Хотень и Шпиль.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil