На территории Ледового озера областного центра состоялся городской молодёжный турнир «Чистые игры. Мурманск»
Это стратегические командные соревнования по раздельному сбору мусора на открытом воздухе. В них приняли участие представители активной молодёжи города, студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования, обучающиеся школ, молодые представители и сотрудники коммерческих компаний и организаций.
Организатором выступили Центр развития волонтёрского движения и Центр гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодежных центров».
Как сообщает администрация города Мурманска, для участия в турнире зарегистрировалось 16 команд, в каждой из которых от двух до четырёх человек. Молодым людям необходимо было провести раздельный сбор мусора на территории возле Ледового озера. За каждый собранный мешок участники получали баллы.
Победители — три команды, набравшие наибольшее количество очков, — получили призы от организаторов и спонсоров мероприятия.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25169&page=1