На территории Лиинахамари планируется создание туристической зоны и порта

На территории поселка Лиинахамари планируется создание курортной зоны и морского порта. Реализацию туристического инвестиционного проекта «Порт Лиинахамари» губернатор Андрей Чибис обсудил вчера на рабочем совещании с инвесторами проекта.

«Тот факт, что туризм станет одним из приоритетов национального развития, появится национальный проект в сфере развития туризма, даёт нам новые возможности сделать курорт, который будет востребован», – отметил Андрей Чибис, открывая обсуждение.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, создание на территории закрытого на данный момент населенного пункта туристической инфраструктуры планируется в рамках ТОР «Столица Арктики». Планируется, что он привлечёт как российских путешественников, так и гостей со всего мира. Как пояснила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, речь идёт не только о развитии природного экологического туризма, но также о создании необходимой инфраструктуры для захода круизных судов, яхт.

Проект подразумевает существенный объём инвестиций и создание новых рабочих мест. Соинвестором выступает компания «Норникель».