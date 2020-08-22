На территории Ловозерского лесничества введены ограничения пребывания граждан в лесах

В связи с высокой пожарной опасностью в лесах по условиям погоды Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области вводятся ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в период с 20 по 24 августа (включительно) на территории Ловозерского лесничества Верхне-Понойского участкового лесничества в кварталах: 52-60, 76-88, 104-115, 130-143, 158-171, 186-202, 213-229, 241-260, 273-288, 301-318, 331-349, 362-382, 393-410, 421-438, 449-460, 471-483, 484-489, 490-493 (в районе с. Краснощелье Ловозерского района).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области от 20.08.2020 № 273 опубликован 20.08.2020 в официальном электронном издании «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области» (http://npa.gov-murman.ru).

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефоны:

- Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00;

- Региональной диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области – 8-911-338-61-31.