Мурманская область. Арктика (16+)19.07.24 15:30
На территории Мурманского морского торгового порта контролируют состояние воздуха
При отборе взвешенные частицы пыли (аэрозоль) втягиваются в измерительную камеру анализатора пыли, затем поток попадает в оптическую камеру, а после — в фотодетектор, который преобразует оптический сигнал в электрический. В зависимости от импульса отдельных частиц фиксируется их размер и концентрация.
Аккредитованная лаборатория регулярно делает замеры взвешенных веществ в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне порта.
Все средства измерения (оборудование), используемые в лаборатории внесены в Госреестр.
При отборе взвешенные частицы пыли (аэрозоль) втягиваются в измерительную камеру анализатора пыли, затем поток попадает в оптическую камеру, а после — в фотодетектор, который преобразует оптический сигнал в электрический. В зависимости от импульса отдельных частиц фиксируется их размер и концентрация.
Результаты замеров направляются в экологическую службу порта.
Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239315
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа. (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа. (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский регоператор призывает оплатить долг за обращение с ТКО до осени-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 15 копеек, евро теряет 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании льгот для предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике