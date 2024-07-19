На территории Мурманского морского торгового порта контролируют состояние воздуха

При отборе взвешенные частицы пыли (аэрозоль) втягиваются в измерительную камеру анализатора пыли, затем поток попадает в оптическую камеру, а после — в фотодетектор, который преобразует оптический сигнал в электрический. В зависимости от импульса отдельных частиц фиксируется их размер и концентрация.