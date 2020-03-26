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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.20 08:00

На территории Мурманского морского торгового порта завершено строительство пылеветрозащитных экранов

В Мурманске завершён третий, финальный, этап строительства пылеветрозащитных ограждений на территории Мурманского морского торгового порта. В мероприятии, посвященном окончанию реализации масштабного проекта, принял участие губернатор Андрей Чибис. С площадки морского вокзала глава региона осмотрел уникальные защитные экраны, которые позволяют снизить уровень ветровой эрозии при работе с навалочными грузами.

Губернатор высоко оценил экологическую значимость проекта для региона и поблагодарил руководство компании за активную социальную политику и вклад в сохранение окружающей среды.

«Проект крайне важный для города Мурманска. Вопрос угольной пыли много лет волновал местных жителей. Сегодня помимо установки пылеветрозащитных экранов компанией выполняется целый комплекс мероприятий. На всех этапах работы порта применяются различные технологии пылеподавления и очистки – используются и водяные пушки, и специальные машины-«пылесосы», работает экологическая диспетчерская. Важно, что Мурманский морской торговый порт инвестирует в экологическую безопасность Севера и подает хороший пример коллегам», – подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что в апреле 2019 года он принимал участие в торжественной церемонии открытия первой очереди пылеветрозащитных ограждений, подчеркнув, что сроки возведения объектов на всех трех этапах соблюдены. Строительно-монтажные работы полностью завершились в начале марта текущего года.

Протяженность ограждающей конструкции более 1,5 тысячи метров, высота экранов 20 метров. Над оформлением панелей работали дизайнеры из Москвы. На стенках пылеветрозащитных ограждений выполнены тематические панно: герб города Мурманска, «Врата в Арктику», «Мурманск – город порт», «История Мурманской области – Петроглифы». Общий объем инвестиций составил более 700 млн рублей.

Проект по установке защитных сооружений в Мурманске реализован в рамках подписанного в 2017 году соглашения о взаимодействии между АО «ММТП», Министерством природных ресурсов и экологии России и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, которым утверждён конкретный перечень природоохранных мероприятий. Как рассказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, в рамках данного соглашения всего предусмотрено 13 инвестиционных проектов в сфере экологии. На сегодняшний день предприятием реализовано 86% запланированных мероприятий, что позволило сократить нагрузку на окружающую среду более чем в 30 раз.

В мероприятии по случаю окончания работ приняли участие спикер областной Думы Сергей Дубовой и председатель профильного комитета регионального парламента Валерий Пантелеев.

Сергей Дубовой поблагодарил всех, кто принял участие в реализации этого важного для Мурманской области проекта: «Это доброе дело для всех жителей Заполярья и яркое свидетельство того, что в регионе работают предприятия, которым небезразлична судьба настоящих и будущих поколений северян. Мы все заинтересованы в том, чтобы создать для своих детей и внуков комфортную среду. К слову, нашим заполярным опытом заинтересовались в Находке и других портах России. Не исключено, что пример Мурманского торгового порта станет «зелёным импульсом», который коснется каждой морской гавани страны».

 

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