На территории мурманского следственного изолятора №1 «всплыла» подводная лодка
Осужденные отряда хозяйственного обслуживания мурманского следственного изолятора №1 приняли участие в творческом конкурсе, проводимом сотрудниками воспитательной службы в рамках мероприятий УФСИН России по Мурманской области в честь всероссийского дня мужества и доблести российского воинства - Дня защитника Отечества.
Согласно положению, каждый желающий мог проявить свои творческие способности и замыслы по трём номинациям: «Лучшая стенная газета», «Лучшая снежная фигура», «Лучшая игрушка».
Наибольший простор для творчества был предоставлен снежным скульпторам в связи с изобилием природного сырья. Снега хватило с лихвой для того, например, чтобы изваять из него мини-субмарину.
Участники других номинаций также вдохновлялись в своих работах военно-прикладной тематикой.
Наиболее отличившиеся осужденные будут поощрены руководством учреждения в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.