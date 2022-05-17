На территории Мурманской области функционирует маршрут для автопутешественников и караванеров «от Белого до Баренцева моря»

В городе Волхове Ленинградской области состоялось заседание рабочей группы по развитию историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России», отмечающего в текущем году своё десятилетие. Провела встречу заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

«За прошедший год на Северо-Западе России открыто около 100 новых региональных достопримечательностей, объектов для посещения туристами, из них более 20 – места для проживания отдыхающих, появилось более 50 туристических маршрутов. Кроме того, Северо-Запад стал одним из самых популярных и востребованных туристических направлений в России. В целом по округу количество въезжающих в регионы Северо-Запада путешественников возросло почти на 30% по сравнению с 2020», – привела данные Любовь Совершаева.

Как отмечают в региональном комитете по туризму, по итогам проведённого анкетирования, 100% опрошенных туристов хотят вернуться в Мурманскую область, а показатели туристического потока превысили допандемийный уровень и поставили новый рекорд: 486,2 тысячи туристов посетили регион в 2021 году.

В связи с прогнозами дальнейшего увеличения туристского потока на Северо-Западе России, отдельное внимание на заседании рабочей группы было уделено вопросам развития туристской инфраструктуры с учётом возможностей железнодорожного и автомобильного транспорта. В частности, речь шла о проектах Российских железных дорог, реализуемых на Северо-Западе России, а также основных направлениях развития инфраструктуры для автотуризма.

На территории Мурманской области уже функционирует маршрут для автопутешественников и караванеров «от Белого до Баренцева моря». А в период новогодних праздников из Москвы в Апатиты курсировал горнолыжный поезд «Поморский экспресс».

В целях информационной поддержки продвижения маршрутов, повышения узнаваемости и популяризации объектов проекта большую работу проводят туристские информационные центры и созданный на Северо-Западе проект Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club. Туристский информационный центр Мурманской области принимает активное участие в мероприятиях, организованных в рамках проекта «Серебряное ожерелье России»: о туристском потенциале объектов проекта рассказывают во фронт-офисах и на региональных мероприятиях, среди которых масштабное событие – Арктический фестиваль «Териберка».

Министерством культуры Российской Федерации было также организовано презентационное мероприятие проекта «Музейные маршруты России». Как подчеркнула Любовь Совершаева, музеи занимают особое место в маршрутах «Серебряного ожерелья России»: «Современный человек во время путешествий хочет не только наслаждаться отдыхом на природе, но и получать новые знания и навыки. И, конечно без музейной составляющей туристические маршруты неполноценны».

В 2021 году реализован информационный арт-проект, посвященный путешествиям по Северо-Западу – уличная инсталляция «Бусины Серебряного ожерелья», с которой гости, которых около 3 млн человек, могли познакомиться не только в Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости, но и в Москве на площадке ВДНХ. Каждый субъект был представлен отдельной уникальной бусиной, в соответствии с восприятием региона каждого из авторов – известных личностей.

«Музейные маршруты России» – редкий пример взаимополезного сотрудничества представителей власти, туристского бизнеса и музеев. Это системная и целенаправленная помощь нашим музейным деятелям в продвижении и формировании спроса. Проект помогает сделать жизнь музеев более креативной, живой и интересной. Таким образом, создание новых музейных туристских продуктов не только выведет работу музеев на новый уровень, но и будет способствовать популяризации культурно-познавательного туризма, привлекая в регионы все большее количество туристов», - сказал директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко.

Как рассказали в региональном комитете по туризму, Туристский информационный центр Мурманской области активно взаимодействует с учреждениями культуры, в том числе музеями, по вопросу формирования туристического продукта. Так, в апреле в рамках работы Арктической лаборатории туризма состоялся круглый стол, где в формате блиц-докладов представители более 20 региональных учреждений культуры рассказали о том, чем они могут быть интересны туристам, а также представителям туристической индустрии Мурманской области.