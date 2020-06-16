На территории Мурманской области начаты работы по рекультивации помётохранилища

В рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология» на территории Мурманской области начата реализация мероприятий по ликвидации наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда – рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная».

15 июня по результатам конкурентных процедур заказчиком МКУ «ХЭС Кольского района» подписан муниципальный контракт с исполнителем АО «Группа компаний «ЕКС» на выполнение работ. Общая стоимость контракта составляет 461,6 млн рублей.

Работы в рамках заключенного контракта включают техническую и биологическую стадии рекультивации.

Перед исполнителем поставлены задачи обеспечить подготовительные работы, возвести здания и сооружения очистных сооружений, устройство инженерных сетей, закупку, монтаж и пусконаладку оборудования, работы по откачке и очистке воды, вывоз обеззараженного осадка, вертикальную планировку территории, мероприятия по восстановлению плодородия, биологической рекультивации и благоустройству рекультивируемой территории, экологический мониторинг за состоянием и изменением параметров окружающей среды на участке рекультивации в процессе строительства и после окончания рекультивации.

В настоящее время исполнитель осуществляет разработку рабочей документации, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Мурманской области.