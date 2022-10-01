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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.22 11:00

На территории Мурманской области отменен особый противопожарный режим

Постановлением правительства Мурманской области от 29.09.2022 на территории Мурманской области отменен особый противопожарный режим в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами и изменением метеорологических условий.

По сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров сократилась в 9,8 раз. С начала пожароопасного сезона на территории региона ликвидировано 44 лесных пожара на площади 194,04 га. Средняя площадь одного пожара составляет 4,41 га.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 64 лесных пожара на общей площади 1891,89 га. Средняя площадь одного пожара составляла 29,6 га.

Особый противопожарный режим вводится в соответствии с законом «О пожарной безопасности в Мурманской области», он устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные федеральными и региональными нормативными актами.

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