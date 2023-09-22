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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.23 17:00

На территории Мурманской области отменён особый противопожарный режим

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Мурманской области отменен особый противопожарный режим.

Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области.

С начала пожароопасного сезона 2023 года на территории Мурманской области ликвидировано 73 лесных пожара на общей площади 282,17 га. Средняя площадь одного пожара составляет 3,9 га.

От общего числа лесных пожаров ликвидированы в первые сутки 70 возгораний, за двое суток - 3 возгорания. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствовала.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, особый противопожарный режим вводится в соответствии со статьей 15 закона Мурманской области от 09.07.2010 №1255-01-ЗМО «О пожарной безопасности в Мурманской области» в целях обеспечения пожарной безопасности. Он устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные федеральными и региональными нормативными актами.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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