На территории Мурманской области появилось ещё два резидента АЗРФ

На территории Мурманской области появилось ещё два резидента Арктической зоны России. Всего к настоящему моменту в регионе 182 резидента АЗРФ и 8 резидентов ТОР.

Один из новых резидентов – ООО «ПИРС». Компания планирует заниматься строительством плавпричала и цеха для ремонта судов и оборудования, смонтированного на судах. Второй – ООО «Грин флоу Хибины», проект которого – строительство гостинично-термального комплекса в Кировске.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, суммарный объём инвестиций составляет 313,7 млрд рублей, также будет создано 11596 новых рабочих мест. В общей сложности они принесут порядка 110 млрд рублей налоговых поступлений за 10 лет.

Фото: https://gov-murman.ru