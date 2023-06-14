На территории Мурманской области продлевается ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

На территории Мурманской области – в Мурманском, Кольском, Печенгском, Мончегорском, Ловозерском, Кировском, Кандалакшском, Зашейковском, Ковдозерском и Терском лесничествах продолжает действовать ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Ограничение продлевается в связи с установлением IV-V классов пожарной опасности в лесах региона и будет действовать до 4 июля включительно.

Напоминаем жителям и гостям Мурманской области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах: запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах КоАП РФ предусмотрено административное наказание:

- для граждан в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей;

- для должностных лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей;

- для юридических лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 100 до 400 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области следует звонить по телефонам:

- «прямая линия» лесной охраны 8 (800) 100-94-00;

- региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области 8 (911) 338-61-31;

- единый номер вызова служб экстренного реагирования 112.