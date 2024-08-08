Жители Мурманской области за год нарастили сбережения в банках на 42 млрд рублейБолее 60 мероприятий пройдут в Мурманской области ко Дню физкультурника
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.08.24 19:35

На территории Мурманской области продлевается ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах Мурманской области на территории Мурманского, Кольского, Печенгского, Мончегорского, Ловозерского, Кировского, Кандалакшского, Зашейковского, Ковдозерского и Терского лесничеств ограничено пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, также проведение в лесах определенных видов работ.

Ограничение введено с 7 августа текущего года в связи с установлением IV-V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды при отсутствии улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие пять дней по данным прогноза метеорологических (погодных) условий и будет действовать по 25 августа (включительно).

Напоминаем жителям и гостям Мурманской области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах: запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов!

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах КоАП РФ предусмотрено административное наказание:

- для граждан в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей;

- для должностных лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей;

- для юридических лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 100 до 400 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области незамедлительно звоните по телефонам:

- единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112;

- прямая линия лесной охраны – 8 (800) 100-94-00;

- региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области – 8 (911) 338-61-31.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)03:30Новости. Информационная программа. (12+)
-PRO Деньги (16+)На личные сбережения на пенсии надеются только 18% экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Интерес россиян к курсу доллара — самый низкий за 10 лет-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился плановый ремонт с элементами модернизации.-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика