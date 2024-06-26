На территории Мурманской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка»

По 30 июня в целях пресечения правонарушений, связанных с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств, на территории Мурманской области текущего года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка».

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» предусматривается наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Если водитель транспортного средства проигнорировал данное требование, в отношении него помимо материала за нарушение ПДД, будет возбуждено административное производство по факту неповиновения законным требованиям сотрудника полиции (по части 1 статья 19.3 КоАП РФ). Санкция за данное правонарушение влечёт наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.