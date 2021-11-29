Как сообщает комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в целях снижения количества и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах Мурманской области, повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также легкового такси с 29 ноября по08 декабря 2021 года на территории Мурманской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Во время проведения операции сотрудники Госавтоинспекции проверят документы, техническое состояние транспортных средств, а также состояние их салонов и находящихся в них посторонних предметов. Особое внимание дорожных полицейских будет уделено обеспечению безопасности при перевозке пассажиров, в том числе в маршрутных такси.

При выявлении фактов нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов будут применяться меры административного воздействия к юридическим и должностным лицам.