Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис объявил о том, что на территории Мурманской области с 15 мая устанавливается пожароопасный сезон.

«К сожалению, у нас уже были обнаружены и ликвидированы природные пожары, - 4 пожара на площади 6,5 га. Прогноз серьёзный, тепло в этом году наступило раньше. Поэтому я прошу всех глав муниципальных образований использовать простой и понятный перечень мероприятий, которые мы обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Перечень населённых пунктов, садоводческих товариществ и территорий, наиболее подверженных огню, определён, - ситуация должна быть на контроле», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также обратился к жителям и гостям Кольского Заполярья.

«Важно, чтобы вы соблюдали все правила поведения на природе. С 15 мая разведение костров в лесах запрещено. За это наступает административная ответственность, а в случае нанесения крупного ущерба лесам и имуществу – уголовная», – подчеркнул губернатор.

