На территории Мурманской области с 19 сентября отменён пожароопасный сезон: соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности минёстра природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Банников.



В течение пожароопасного сезона на землях лесного фонда региона ликвидировано 66 пожаров на общей площади более 1400 гектаров.



С целью предотвращения возникновения возгораний государственными лесными инспекторами проведено более 1500 патрулирований, в ходе которых выявлено 82 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Все нарушители привлечены к административной ответственности.



«Важно отметить, что в текущем году снизилось количество пожаров, произошедших по вине человека. Наши сотрудники в ходе патрулирований на регулярной основе проводят с населением профилактическую работу, направленную на соблюдение правил пожарной безопасности в лесах. И эта работа принесла свои плоды. Благодарю каждого из вас», — отметил Дмитрий Банников.





