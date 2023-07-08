Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. К этому дню специалисты Мурманскстата подготовили небольшой, но интересный обзор состояния института семьи в нашем регионе.

День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии называют российским днём влюблённых. Жизнь этой семейной четы считается образцом любви и взаимоуважения. Из древней «Повести о Петре и Февронии» мы знаем, что супруги прожили долгую совместную жизнь, и никакие обстоятельства не могли разлучить их.

В наши дни семья остаётся важнейшей ценностью. Как показала Всероссийская перепись населения 2020 года, в Мурманской области на 1 октября 2021 года проживали 164 тысячи семей, из них 51 тысяча (31 процент) – полные семьи, в которых воспитывались дети моложе 18 лет, 28 тысяч (17 процентов) – неполные семьи с одним из родителей. Средний размер семейной ячейки в нашем регионе составил 2,7 человека.

Количество и состав семей тесно связаны с демографическими процессами.

В 2022 году заключили брак 5,5 тысячи пар, что на 14 процентов больше, чем в 2021 году. Повторно оформили брачный союз 2,4 тысячи представителей сильного и 2,6 тысячи – прекрасного пола. В то же время в 2022 году было зарегистрировано 3,8 тысячи разводов (в 2021 году – 3,5 тысячи).

Рождение ребёнка – одно из самых счастливых событий в семье. В 2022 году появилось на свет 5648 юных северян, в том числе 69 двоен и три тройни. Среди новорождённых – 2863 мальчика и 2785 девочек. Средний возраст матери при рождении детей составил 28,8 года.

На территории Мурманской области самый высокий уровень рождаемости в 2022 году наблюдался в ЗАТО Александровск.