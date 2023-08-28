На территории Мурманской области стартовало областное профилактическое мероприятие «Внимание - дети!»

С 28 августа по 6 сентября 2023 года на территории Мурманской области пройдёт областное профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».

Данное мероприятие направлено на восстановление у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах после летнего отдыха, улучшение адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного жительства и учёбы, предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних, а также обеспечения безопасности в период начала учебного года.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, за истекший период на территории региона произошло 49 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 2 ребёнка погибли и 53 получили ранения. Анализируя причины, большая часть аварий, в которых пострадали дети, произошла по вине водителей.

Виновниками ДТП также становятся и сами дети, в основном тогда, когда ребёнок пересекает проезжую часть без взрослых или находится на дороге без их сопровождения.

В период профилактического мероприятия «Внимание - дети!» дорожными полицейскими будет усилен контроль за соблюдением автолюбителей требований ПДД в местах расположения образовательных организаций и на пешеходных переходах. Особое внимание будет уделяться организации детских перевозок.