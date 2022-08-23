На территории Мурманской области стартовало областное профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

С 22 августа по 9 сентября на территории Мурманской области проходит областное профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

По данным Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области, на сегодняшний день произошло около 40 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 2 ребенка погибли и 38 получили ранения.

Большая часть аварий, в которых пострадали дети, произошла по вине водителей. Виновниками ДТП также становятся и сами дети, в основном тогда, когда ребенок пересекает проезжую часть без взрослых.

Мероприятие «Внимание – дети!» направлено на предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних, а также обеспечение безопасности в период начала учебного года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дорожными полицейскими будет усилен контроль за соблюдением автолюбителями правил ПДД в местах расположения образовательных учреждений и на пешеходных переходах. Особое внимание будет уделяться организации детских перевозок.

Водителям необходимо быть внимательными вблизи школ, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, а также помнить об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Родителям следует уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить с ними правила дорожного движения.