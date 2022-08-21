На территории Мурманской области стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание-дети!»

В период с 22 августа по 9 сентября на территории Мурманской области пройдёт областное профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».

На сегодняшний день на территории региона произошло около 40 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 2 ребёнка погибли и 38 получили ранения. Анализируя причины, большая часть аварий, в которых пострадали дети, произошла по вине водителей. Виновниками ДТП также становятся и сами дети, в основном тогда, когда ребёнок пересекает проезжую часть без взрослых или находится на дороге без их сопровождения.

Профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» направлено на восстановление у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах после летнего отдыха, улучшение адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы, предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних, а также обеспечения безопасности в период начала учебного года.

В период мероприятия дорожными полицейскими будет усилен контроль за соблюдением автолюбителей требований ПДД в местах расположения образовательных организаций и на пешеходных переходах. Особое внимание будет уделяться организации детских перевозок.

Водители будьте внимательными вблизи детских учреждений, школ, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Помнить об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей.

Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить с ними правила дорожного движения, воспитать в них культуру поведения и собственным примером показывать, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров, сообщает пресс - служба УМВД России по Мурманской области.