На территории Мурманской области стартует Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна-2024»

С 6 мая по 30 июня Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского проводится ежегодная социально значимая акция федерального масштаба – Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна».

Этапы проведения субботника: с 6 мая подаются онлайн-заявки участников; с 20 мая стартует проведение субботников; с 26 мая принимаются отчёты участников.

Зарегистрироваться для участия в акции, получить подробную информацию, ознакомиться с положением об акции можно на сайте организаторов.

По вопросам организации мероприятий и участия во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Весна – 2024» необходимо обращаться в оргкомитет (тел. +7 /495/ 953-72-77, e-mail: zelvesna@vernandsky.ru).

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в 2023 году на территории Мурманской области в акции приняли участие более 10 тысяч волонтёров, вывезено около 1270 куб. метров мусора.

Фото: https://vernadsky.ru/de/proekty/zelvesna