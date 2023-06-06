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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.23 13:00

На территории Мурманской области установлены единые правила распределения земельных участков между многодетными семьями

Постановлением правительства Мурманской области на территории региона устанавливаются единые правила распределения земельных участков между многодетными семьями, имеющими право на их бесплатное получение для индивидуального жилищного строительства.

Это стало возможным в связи с возложением на региональное правительство соответствующих полномочий. Ранее муниципальные образования были вправе самостоятельно определять порядок проведения процедур, в результате чего отсутствовал единый подход.

Утвержденные правовые нормы подробно описывают механизм получения земельных участков многодетными семьями, в том числе правила постановки таких семей на учет, процедуру проведения жеребьёвки, а также сроки принятия решения о бесплатном предоставлении земельных участков.

Законодательно закрепляется возможность подачи заявления о постановке многодетной семьи на учет для бесплатного получения земельного участка через портал Госуслуг, исключается требование по обязательному предоставлению заявителями отдельных документов (копии свидетельств о заключении (расторжении) брака, смерти, перемене фамилии, имени, отчества, рождении каждого из детей, об установлении отцовства (при наличии данного юридического факта).

Вместе с тем, устанавливается требование в ежегодном проведении жеребьёвок не позднее 1 июня и 1 декабря, при наличии двух и более земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям, а также регламентируется процедура актуализации сведений, подтверждающих право многодетных семей на бесплатное получение земельных участков.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, кроме того, правилами распределения вводится понятие «невостребованный земельный участок» и устанавливается последовательность действий граждан, имеющих трёх и более детей, а также уполномоченных органов при предоставлении таких участков.

Внесенные изменения позволяют исключить расхождения в процедурах предоставления земельных участков многодетными семьями в собственность бесплатно в отдельных муниципальных образованиях и оптимизировать механизм такого предоставления на всей территории Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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