На территории Мурманской области установлены новые правила использования беспилотных гражданских воздушных судов

Принято постановление правительства Мурманской области, регламентирующее порядок и правила использования гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) на территории региона. Документ принят в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации, а также с целью усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности.

На территории Мурманской области запрещено использование гражданских беспилотных летательных аппаратов с максимальной взлетной массой более 150 граммов без получения специального разрешения.

Разрешение могут получить территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы и органы местного самоуправления Мурманской области (включая подведомственные им учреждения, юридические лица и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключен договор), а также организации, осуществляющие деятельность по добыче и переработке полезных ископаемых, ведущие строительную деятельность, эксплуатирующие объекты энергетики или объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды, использующие БВС в границах земельных участков, отведённых под осуществление ими такой деятельности, физические и юридические лица, которые осуществляют фото-, видео- и аэросъемку в интересах предприятий киноиндустрии и средств массовой информации, а также физические лица, привлекаемые к поисково-спасательным работам.

Выдача разрешения на выполнение полётов БВС осуществляется в органах местного самоуправления Мурманской области, где планируется полёт. Подать заявление на разрешение выполнения полётов БВС необходимо не позднее 10 рабочих дней до планируемого полёта. Решение о выдаче или отказе разрешения принимается в течение 7 рабочих дней.

Кроме того, беспилотные воздушные суда без дополнительного согласования запрещено использовать над территориями объектов, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, военно-промышленного, промышленного, топливно-энергетического комплексов и правоохранительных органов. Данный запрет не распространяется на БВС, которые находятся в собственном пользовании указанных структур.

«Постановление о введении ограничения на полёты беспилотных летательных аппаратов на территории региона – серьёзная и важная мера, и принята она, прежде всего, в целях безопасности и поддержания общественного порядка. Мы максимально внимательно подошли к решению вопроса, изучили опыт других регионов, постарались учесть все замечания, поступившие от представителей средств массовой информации и туристического сообщества. Отмечу, что введение данного ограничения не приведет к каким-либо критическим последствиям в хозяйственной и промышленной деятельности», – подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Артём Долгов.

Постановление вступает в силу со дня его подписания и действует до особого распоряжения.

О нарушении правил использования воздушного пространства граждане могут обращаться в правоохранительные органы, которые осуществляют контроль за исполнением данного постановления, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.