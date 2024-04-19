На территории Мурманской области в мае начинается период весенней охоты

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области сообщает о начале на территории нашего региона весенней охоты.

Так, в южной зоне Кольского полуострова период охоты установлен с 3 по 12 мая включительно (муниципальные образования Терский, Кандалакшский, Ковдорский районы, г. Апатиты).

В северной зоне - с 10 по 19 мая включительно (Кольский, Ловозерский, Печенгский район, г. Оленегорск, г. Мончегорск, г. Кировск).

Подача и приём заявлений на выдачу разрешений начинается с 23 апреля в южную зону и с 27 апреля в северную зону.

Как сообщает ведомство, подать заявление для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно следующими способами:

1. Обратиться в многофункциональные центры (МФЦ, «Мои документы») Мурманской области (график работы: https://mfc51.ru/mftc-regiona/reestr-mftc/);

2. Через Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг: https://www.gosuslugi.ru/600199/1/form

3. Обратиться в Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Предоставление государственной услуги осуществляется при личном приёме граждан в соответствии с графиком приёма граждан.

С графиком приёма граждан для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов в весеннем сезоне охоты 2024 года можно ознакомиться на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.