На территории Мурманской области в период осенних каникул отдохнут более 4,5 тысячи детей

В период осенних каникул в Мурманской области для школьников организован активный и содержательный отдых. 61 лагерь дневного пребывания открыт на базе школ в 13 муниципалитетах региона. Всего в них смогут отдохнуть более 4,5 тысячи детей.

«Организация отдыха юных северян – одно из приоритетных направлений работы системы образования региона в рамках реализации губернаторского плана «На Севере – Жить!». Лагеря дневного пребывания решают важную задачу для родителей – создать безопасные условия для детей во время каникул, а также способствуют их оздоровлению и развитию», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В школах ребята участвуют в тематических сменах, мастер-классах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх и творческих занятиях, осваивают новые хобби и работают в командах. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, экологическому просвещению и знакомству с культурным наследием региона. Для детей организованы экскурсионные программы по историческим и природным достопримечательностям Кольского Заполярья.

Помимо пришкольных лагерей, осенью продолжают работу региональные центры детского отдыха: лагерь «Гандвиг», Зеленоборская санаторная школа-интернат, центр «На Севере – Жить!». С сентября по декабрь в нём отдохнут более тысячи детей.

Кроме того, около 500 школьников 5-8 классов смогут отдохнуть по программе «Дети Арктики» в лагере «Жемчужина моря» в селе Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края. Для ребят смены будут организованы с 29 ноября и с 1 декабря. По вопросам отдыха обратиться можно по телефонам «горячей линии» муниципалитетов. Список контактов опубликован по ссылке. Подробная информация об организации отдыха размещена на портале «Каникулы 51».

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, организация отдыха и занятости детей осуществляется в рамках регионального проекта «На Севере – малыш», запущенного по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Проект направлен на создание комфортных условий для воспитания и всестороннего развития юных северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556130/#&gid=1&pid=8