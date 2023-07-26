На территории Мурманской области внедряется «Региональный экспортный стандарт 2.0»

В Мурманской области внедряется «Региональный экспортный стандарт 2.0»: набор из 15 инструментов, которые способствуют формированию эффективной инфраструктуры поддержки экспорта и увеличению количества экспортеров на территории региона. Работа ведётся в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В целях внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта на территории Мурманской области регулярно проводятся международные мероприятия, обеспечивается участие представителей бизнеса региона в международных выставках, оказывается помощь экспортерам области в выводе товаров на международные электронные площадки, проводятся обучающие вебинары. Также ведется регулярное информирование на интернет-ресурсах об экспортной деятельности региона, ежегодно проводится конкурс «Экспортёр года» с целью поощрения выхода предпринимателей Мурманской области на международные рынки.

В 2023 году распоряжением губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области сформирована управленческая команда по развитию экспорта, в которую вошли представители регионального правительства, ответственные за развитие приоритетных отраслей экспорта, руководитель регионального центра поддержки экспорта, президент торгово-промышленной палаты области.

Основная функция управленческой команды – разработка Региональной программы развития экспорта Мурманской области. Региональная программа – это комплексный план развития экспорта в регионе на период до 2024 года с прогнозом до 2030 года, включающий цели, показатели и результаты в сфере экспортной деятельности, а также мероприятия, направленные на их достижение, приоритетные экспортные направления, ключевые меры поддержки, используемые для развития экспортно ориентированных отраслей и предприятий.

«Начиная с мая 2023 года наша региональная команда по развитию экспорта активно участвует в обучении в Школе экспорта Российского экспортного центра, сейчас идёт третий модуль обучения. Главный итог процесса – разработка Региональной программы Мурманской области. Данный документ позволит систематизировать и масштабировать развитие экспорта Мурманской области, на его основе разрабатываются новые меры поддержки наших экспортеров», – прокомментировала и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.