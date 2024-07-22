На территории Мурманской области введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Мурманской области на территории Мурманского, Кольского, Печенгского, Мончегорского, Ловозерского, Кировского, Кандалакшского, Зашейковского, Ковдозерского и Терского лесничеств ограничено пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах работ с использованием открытого огня.

Ограничение введено с 22 июля текущего года в связи с установлением IV-V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды при отсутствии улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие пять дней по данным прогноза погодных условий и будет действовать по 4 августа (включительно).

Напоминаем жителям и гостям Мурманской области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах: запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов!

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах КоАП РФ предусмотрено административное наказание:

- для граждан в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей;

- для должностных лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей;

- для юридических лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 100 до 400 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области незамедлительно звоните по телефонам:

- Единый номер вызова служб экстренного реагирования –112;

- «Прямая линия» лесной охраны – 8 (800) 100-94-00;

- Региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области – 8 (911) 338-61-31.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/