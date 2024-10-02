На территории Мурманской области завершён пожароопасный сезон

В связи с установлением устойчивой дождливой осенней погоды в лесах Мурманской области 30 сентября отменён пожароопасный сезон.

В этом году пожароопасный сезон в регионе выдался особенно напряжённым. Порядка 80% возгораний на землях лесного фонда произошли из-за неосторожного обращения населения с огнём.

«Горько осознавать, что из-за беспечности человека страдает хрупкая северная природа Кольского края, на восстановление которой потребуется очень длительное время. Еще раз призываем каждого беречь природу нашего Севера», – отметила и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Глава ведомства также отметила, что для минимизации ущерба все возможные меры предпринимали лесные пожарные, лётчики-наблюдатели и десантники-пожарные Мурманской авиабазы.