На территории Мурманской области завершилась Всероссийская акции «Сохраним лес»

Заключительное мероприятие акции «Сохраним лес» состоялось на территории Мончегорского лесничества. В этот раз молодые сосны высаживали на месте, где в 2018 году произошёл пожар.

К восстановлению леса присоединились сотрудники регионального Минприроды и Мончегорского лесничества, волонтеры АО «Кольская ГМК» - «Комбинат добра», команда Молодёжного крыла Народного фронта, а также педагоги и воспитанники центра развития творчества детей и юношества «Полярис». Участниками акции было высажено 2000 сеянцев сосны.

В этом году посадки состоялись практически во всех муниципальных образованиях Мурманской области. Всего на территории региона в рамках акции в текущем году было высажено более 16500 деревьев и кустарников различных пород. В посадках приняли участие более 1100 представителей профильных ведомств, волонтёрских движений, организаций и учреждений Мурманской области.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Всероссийская акция проводится в рамках национального проекта «Экология», её главная цель – восстановление и преумножение лесных богатств нашей страны. В рамках акции в этом году планируется высадить 70 млн деревьев по всей стране.

Организаторами акции являются Федеральное агентство лесного хозяйства, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ВОД «Волонтёры леса».

Фото: https://gov-murman.ru