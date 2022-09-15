На территории музея «Муста-Тунтури» на полуострове Среднем прошла уборка металлолома

Сотрудники регионального Минприроды очистили территорию в районе музея памяти защитников полуостровов Рыбачий и Средний «Муста-Тунтури» на полуострове Среднем от металлолома.

В результате собрали и вывезли 20 бочек и металлолом общей массой примерно 1,5 тонны.

Экологическая акция была организована региональным министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства при содействии администраций г.Кола и Кольского района. В мероприятии приняли участие сотрудники ГОКУ «Региональный центр лесного и экологического контроля».

Это был второй этап экологической акции. В первом - представители разных предприятий и компаний, в том числе туристических, собрали и вывезли с территории два «КАМАЗа» мусора, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru