На территории Печенгского муниципального округа ищут потерявшихся северян

22 января в 23.55 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области поступило сообщение, что два гражданина в субботу отправились на снегоходах из нп. Старая Титовка в сторону губы Малая Волоковая полуострова Средний Печенгского муниципального округа. В назначенное время на связь не вышли.

Как сообщает оперативная дежурная смена Главного управления МЧС России по Мурманской области, для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели МАКАСЦ Мурманска в составе 4-х чел., 4 ед. техники.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/operativnaya-informaciya/4663755#group=group-1&photo=0