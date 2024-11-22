На территории предприятия АО «Мурманскавтотранс» в г. Апатиты произошёл несчастный случай со смертельным исходом

Пострадавший, у которого с предприятием был заключён договор возмездного оказания услуг (тракторные работы), был обнаружен без сознания в одном из бытовых помещений. По прибытии на место происшествия сотрудниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть мужчины.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Гострудинспекция в Мурманской области информирует, что в соответствии с п. 17 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного приказом Минтруда России от 20.04.2022 №223н, несчастные случаи со смертельным исходом, происшедшие с лицами, выполнявшими работу на основе договора гражданско-правового характера, расследуются в порядке, установленном ТК РФ, государственными инспекторами труда на основании лица, состоявшего на иждивении погибшего, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), а также на основании информации правоохранительных органов, органов исполнительной власти, профсоюзов и исполнительного органа страховщика.

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