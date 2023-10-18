На территории природного парка «Териберка» продолжается укладка пешеходного настила

На прошедших выходных сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий, Мурманской авиабазы и регионального центра лесного и экологического контроля во главе с министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области смонтировали ещё около 50-ти метров настила.

«Работы в природном парке будут вестись, пока позволяют погодные условия, и затем продолжатся весной», - отметила Зинаида Середа.

Напоминаем, что в работе используется специально обработанный и пропитанный антисептиком деревянный брус.

Фото: https://mpr.gov-murman.ru/news/503516/#&gid=1&pid=1