На территории природного парка «Териберка» продолжается укладка пешеходного настила

В прошедшие выходные в природном парке работали сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий, Минприроды Мурманской области, регионального Центра лесного и экологического контроля и компании «Русский лосось».

За прошедшую неделю было уложено около 100 метров настила.

«Териберка встречала нас снегом и морозом, но работе это не помешало», - отмечают участники доброго дела.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, нами используется специально обработанный и пропитанный антисептиком деревянный брус. Работы по благоустройству природного парка будут продолжаться, пока погодные условия позволяют.

Фото: https://gov-murman.ru