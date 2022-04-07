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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.22 09:00

На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 6 апреля высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе населённого пункта Новоградовка, а также база националистов в населённом пункте Гродовка, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил.

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооружённых сил.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 125 самолётов, 93 вертолёта, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.

По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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