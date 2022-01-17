На территории региона сохраняется относительно стабильная эпидситуация

Как отметил во время оперативного совещания министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, в настоящее время, как и в других регионах, у нас отмечается закономерное для послепраздничного периода умеренное увеличение числа заболевших. Эпидситуация в регионе остается относительно стабильной. Свободный коечный фонд в медицинских организациях региона по-прежнему достаточен.

На догоспитальном этапе помощь пациентам с COVID-19 оказывают 24 бригады скорой медицинской помощи и 30 патронажных бригад поликлиник.

Продолжается обеспечение населения региона необходимыми бесплатными лекарственными препаратами. За период пандемии нарастающим итогом за счет средств областного бюджета обеспечены без малого 120 тысяч пациентов с COVID-19 и ОРВИ, а также за счет средств федерального бюджета – еще более 54,5 тысячи пациентов с COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в регионе создан и поддерживается неснижаемый запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфектантов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435309/#&gid=1&pid=1