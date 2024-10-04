На территории региона завершилась Всероссийская акция «Сохраним лес»

К акции присоединились практически все муниципальные образования региона. Всего за текущий год на территории Мурманской области высадили порядка 17 тысяч деревьев и кустарников различных пород.

В этом году для компенсации последствий от лесных пожаров на землях лесного фонда посадки проводились, в том числе территориях, пострадавших от пожаров. Так, в Терском и Печенгском лесничествах на гарях высажено порядка 12 тысяч сеянцев сосны.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, акция «Сохраним лес» – ключевой экологический проект в России по восстановлению и приумножению лесных богатств, цель которого заключается в компенсации последствий лесных пожаров и привлечении внимания общественности к теме бережного отношения к лесу, а также оказании поддержки федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/