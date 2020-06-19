С 22 по 30 июня на территории Североморского района будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус». Во время проведения операции сотрудники Госавтоинспекции проверят документы, техническое состояние транспортных средств, а также состояние их салонов и находящихся в них посторонних предметов.

Основной целью ОПМ является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также пресечение нарушений Правил дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

Особое внимание в рамках проведения профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции и иных надзорных органов будет уделено контролю за перевозками пассажиров автомобильным транспортом по туристическим маршрутам, а также профилактике нарушений действующего законодательства водителями легкового такси.

При выявлении фактов нарушений ПДД водителями автобусов будут применяться меры административного воздействия к юридическим и должностным лицам.