На территории Североморского района будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус»
С 22 по 30 июня на территории Североморского района будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус». Во время проведения операции сотрудники Госавтоинспекции проверят документы, техническое состояние транспортных средств, а также состояние их салонов и находящихся в них посторонних предметов.
Основной целью ОПМ является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также пресечение нарушений Правил дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.
Особое внимание в рамках проведения профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции и иных надзорных органов будет уделено контролю за перевозками пассажиров автомобильным транспортом по туристическим маршрутам, а также профилактике нарушений действующего законодательства водителями легкового такси.
При выявлении фактов нарушений ПДД водителями автобусов будут применяться меры административного воздействия к юридическим и должностным лицам.